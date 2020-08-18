المؤشر العام لسوق البحرين يخسر 0.60 نقطة في بداية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 0.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1347.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 467.6 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.91%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 4.29% مدفوعاً بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.52%.

وأعلنت بورصة البحرين، أنه تم استئناف التداول على أسهم مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب، وذلك بعد نشر النتائج المالية، على أن يتم استئناف التداول الساعة 9:15.



