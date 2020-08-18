تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.02%

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2205.52 نقطة، فيما بلغ حجم التداول 196.9 مليون سهم محققة ما قيمته 142.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2147 صفقة لعدد 31 سهماً.

 وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.75%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.26%.
 
وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة،  5.20%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.36%، فيما تراجع 20 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 117.7 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم.
 
 

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