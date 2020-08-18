جيرالدو يربك حسابات الأهلي قبل مباراة الزمالك
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:12 ص
علي نبوي
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يجري الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة فريقه للزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في قمة بطولة الدوري المصري.
وخرج جيرالدو مصابًا من مواجهة
أسوان أمس، وشخص الجهاز الطبي بالأهلي الإصابة على أنها إجهاد في العضلة
الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء
البرنامج العلاجي.
كان الأهلي قد فاز على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة العشرين من بطولة
الدوري المصري.
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