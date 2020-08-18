جيرالدو يربك حسابات الأهلي قبل مباراة الزمالك

يجري الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة فريقه للزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في قمة بطولة الدوري المصري.

وخرج جيرالدو مصابًا من مواجهة أسوان أمس، وشخص الجهاز الطبي بالأهلي الإصابة على أنها إجهاد في العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجي.

كان الأهلي قد فاز على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.