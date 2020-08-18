جيرالدو يربك حسابات الأهلي قبل مباراة الزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:12 ص
جيرالدو
جيرالدو
علي نبوي
Advertisements

يجري الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة فريقه للزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في قمة بطولة الدوري المصري.

 

 وخرج جيرالدو مصابًا من مواجهة أسوان أمس، وشخص الجهاز الطبي بالأهلي الإصابة على أنها إجهاد في العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجي.

 

كان الأهلي قد فاز على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي جيرالدو الزمالك الاهلي اصابات الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 11 ساعة

حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

جيرالدو يربك حسابات الأهلي قبل مباراة الزمالك

منذ نصف ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة الأحلام لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ أقل من ساعتين

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ 40 دقيقة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"جيرالدو" ضربة جديدة للأهلي أمام المقاصة

الأهلي يعلن تعرض وليد سليمان لـ3 إصابات دفعة واحدة (تعرف عليها)

السفير المصري بالجزائر يودع بعثة الأهلي قبل العودة للقاهرة

بعثة الأهلي تتوجه لمطار "هواري بومدين" استعدادا للعودة للقاهرة

أهم أخبار الأهلي يوم الأحد 20-1-2019

جيرالدو يخضع لفحص طبي في الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

09:49 ص

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

10:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية