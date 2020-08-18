رئيس جهاز سفنكس الجديدة يتفقد تجهيزات افتتاح "هايبر وان"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع "هايبر وان"، وهو أحد المشروعات الاستثمارية بالمدينة، يرافقه مالك المشروع ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة التجهيزات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي للمشروع.


وتفقد المهندس خالد سرور، إجراءات السلامة المهنية، وكذا الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع  الإصابة بفيروس كورونا بين المتسوقين، وتجول داخل الأقسام المختلفة بالمشروع، مؤكداً خلال جولته، أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً لتشجيع المستثمرين بالمدينة وتذليل أي عقبات تواجههم.


وقال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة: المشروع يُعد خُطوة مشجعة للمستثمرين بالمدينة، للبدء في تنفيذ المشروعات الحيوية والتي تساعد في إيجاد فرص عمل وزيادة الإقبال على السكن بالمدينة.


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