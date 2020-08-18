الأهلي يعالج محمود متولي في ألمانيا
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:04 ص
محمود متولي
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بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر محمود متولي مدافع الفريق لألمانيا تمهيداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد أن أثبتت الاشعة التي أجراها بعد مواجهة أسوان اصابته بقطع جزئي وجذع في الرباط الصليبي.
ويجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في
الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.
كان محمود متولي قد غادر مباراة الأهلي وأسوان مصابًا والتي انتهت بفوز
المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.
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