الأهلي يعالج محمود متولي في ألمانيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:04 ص
متولي
متولي
محمود متولي
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بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر محمود متولي مدافع الفريق لألمانيا تمهيداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد أن أثبتت الاشعة التي أجراها بعد مواجهة أسوان اصابته بقطع جزئي وجذع في الرباط الصليبي.

 

ويجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.

 

كان محمود متولي قد غادر مباراة الأهلي وأسوان مصابًا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.

 

 

 

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