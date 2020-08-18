وزير الإسكان: لا تهاون في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات بالمدن الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها المُكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للقانون، وحفاظاً على الطابع العمراني والحضاري للمدن الجديدة.









وأكد وزير الإسكان أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات، التي يقوم بها البعض، موضحاً أن الحملات أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات بمدن ( العبور – السادات – حدائق أكتوبر – بني سويف الجديدة).









من جانبه صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم تنفيذ حملات مكبرة لغلق وتشميع وضبط المحال المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.









وأضاف المهندس علاء منيع ، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 29 محلاً ووحدة مهنية تعمل بدون ترخيص تشغيل، موضحاً أن الحملات شملت مول الشهامة، ومحور خدمات الحي الثاني، وجارٍ متابعة موقف المحال المخالفة أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وكلف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بشن حملة مكبرة لمصادرة عدد من مركبات"التوك توك" المخالفة، وكذا رد الشيء إلى أصله للأراضي المتعدى عليها بإقامة شون أو جراجات بالمخالفة للقانون.









وقال المهندس أشرف فتحي: أسفرت الحملة عن إزالة العديد من المخالفات وضبط عددٍ من مركبات "التوك توك" المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وفي سياق متصل، صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير، لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز المدينة والحي الثاني.





وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن تلك الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات الموجودة بالحي الثاني ومركز المدينة، وتحرير ٦ محاضر إشغال للمخالفين، مؤكداً استمرار الحملات لتشمل أنحاء المدينة كافة، وتطبيق القانون علي المخالفين بكل حزم.





ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بمواصلة تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط بأحياء المدينة المختلفة، حيث شنت إدارة التنمية بالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز وشرطة التعمير ورؤساء الأحياء حملة لإزالة الإشغالات بالأحياء الأول والشباب والمستقبل.





وقال المهندس أحمد عمران: أسفرت جهود الإدارات المختصة بالجهاز عن إزالة 3 محال مخالفة لشروط التراخيص بالحي الأول، وكذا تم عمل حملة بأحياء المستقبل والشباب والسابع والتاسع بمشاركة رؤساء الأحياء وشرطة التعمير وأمن الجهاز.







