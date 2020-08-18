تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة اليوم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1944 نقطة.


 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13040 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4246 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1656 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2532 نقطة.
  
 
  


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