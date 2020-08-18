المنتج جمال سنان يعلن عن موعد طرح "دانتيل" على "شاهد"

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كشف المنتج جمال سنان، موعد بدء عرض مسلسل "دانتيلا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب جمال سنان تغريدة جديدة قال فيها :"رغم الظروف الصعبة والمأساوية في الحبيبة ‎بيروت، ينطلق عرض مسلسل ‎دانتيل على ‎شاهد VIP يوم الأحد 23 أغسطس الحالي، إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق وإنجي القاسم".



مسلسل "دانتيلا" يشارك في بطولته سيرين عبدالنور، محمود نصر، سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق.