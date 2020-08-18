ألمانيا: الإمارات ممكن أن تقدم إسهامًا مهمًا للسلام في المنطقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:54 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الإمارات أظهرت بخطوتها التاريخية بمعاهدة السلام مع إسرائيل أنها يمكن أن تقدم إسهاماً مهماً للسلام في المنطقة.

 

وكانت صحيفة الوطن الإماراتية، أشادت بقرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل، ووصفته بأنخ قائد عظيم وزعيم عالمي يمتلك شجاعة اتخاذ القرارات الاستثنائية التي تحمل الخير.

 

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن قرارته تكون قادرة على فتح الأفق أمام كل من يرغب في عالم لا عداوات فيه ولا خلافات ولا دوامات من الأزمات التي قد تستمر عقودا طويلة بكل ما تحمله من تداعيات.

 

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن معاهدة السلام مع إسرائيل و التي سيكون لها شأن عالمي كبير كحدث فاصل في تاريخ البشرية ومساعيها نحو الانتقال لعالم يسوده الاستقرار ويعم فيه التعاون، فضلا عن كونها ستفتح الباب لكل من يمد اليد بالخير .. ولاشك أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إنجاز معاهدة السلام مع إسرائيل سيكون نقلة نوعية تحمل الكثير من رياح التغيير الإيجابية لمنطقة الشرق الأوسط برمتها والتي بفضل معاهدة السلام سوف تكون اليوم على أبواب مرحلة جديدة إيذانا بطي صفحة عقود من التوتر والحروب والمناكفات.

 

 وأوضحت الصحيفة الإماراتية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بطل الخير والسلام الذي امتلك دائما القدرة على صناعة أكثر محطات التاريخ إشراقا بقرارات تنطلق من معرفة تامة بحركته ومتغيراته وما يستوجبه التعامل معها..فكان القائد الملهم دائما وصاحب التفرد في عمل كل ما يمكن أن يعزز جهود البشرية نحو الأفضل في جميع المجالات والتي لا تقوم إلا على أساس راسخ لا يهتز أبدا ويتمثل بالسلام

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاهدة السلام السلام الامارات ألمانيا

أخبار تهمك

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ ساعة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ 35 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ أقل من ساعتين

رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 17 ساعة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

صفقة الأحلام لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 11 ساعة

حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

ولي عهد أبو ظبي يبحث مع الرئيس الإريتري العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

دعمت جميع الدول.. مواقف الإمارات في التعامل مع أحد أخطر تحديات البشرية

صحيفة: الإمارات حصن منيع كفيل بالتصدي لجميع المخاطر والتحديات

صحيفة: الإمارات تدعو بأن يكون 14 مايو يوماً عالمياً للصلاة بأن يرفع الله الجائحة

صحيفة تكشف عن جهود دولة الإمارات في مواجهة كورونا

صحيفة تشيد بالجهود الإماراتية في مواجهة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

09:49 ص

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

10:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية