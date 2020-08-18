عودة شبيبة القبائل إلى التدريبات كأول ناد جزائري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:44 ص
شبيبة القبائل
شبيبة القبائل
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أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، عن عودته للتدريبات في 29 أغسطس الجاري.

وأصبح شبيبة القبائل أول ناد جزائري يعلن عودته للتدريبات منذ تعليق النشاط الرياضي في البلاد في منتصف مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة كورونا.

وذكر النادي في بيان نشره عبر صفحته على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه عقب اجتماع مسؤولي الفريق اليوم الاثنين، تقرر أن استدعاء اللاعبين يوم 27 من الشهر الجاري، على ان يبدأ المعسكر الإعدادي بعد يومين من ذلك.

ويأتي قرار إدارة شبيبة القبائل رغم أن وزارة الشباب والرياضة لم تمنح الضوء الأخضر بعودة الأندية للتدريبات ولا بفتح المنشآت الرياضية المغلقة.

من جهة أخرى، أعلن شبيبة القبائل تعاقده مع اللاعب الصاعد أحمد كروم مدافع نادي جمعية وهران الناشط بدوري الدرجة الثانية، لمدة ثلاث أعوام.

وأثنى النادي كثيرا على مهارات كروم ووصفه بـ" الجوهرة الحقيقية" و" أحد أمال الكرة الجزائرية"، مشيرا إلى تدرجه في جميع المنتخبات السنية الجزائرية.

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