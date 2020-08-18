جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن "إدارة الموارد البشرية"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
الفجر
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تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورياده الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "الدورة التدريبيه فى ادارة الموارد البشريه المستوى المتقدم" (HRM.ADV) تحت شعار "التنمية البشرية منهاج لحياة أفضل".

ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات حول تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في ادارة، سياسات إدارة الموارد البشرية، ووظائف الأنشطة الرئيسية لادارة الموارد البشرية، وعمليات اختيار الموظفين، وإدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمى، والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية، والتقييم وأهمية قياس أداء العاملين.

هذا ويتم الالتحاق بالدورة التدريبية عن طريقة التسجيل ودفع الرسوم بإدارة الشئون المالية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويتم عقد الدورة التدريبية بما يتوافق مع رؤيه 2030 من أجل ترسيخ فكر التنميه المستدامه وتنميه مهارات الطلاب لمواجهه سوق العمل وذلك اعتبارًا من يوم الاحد 3082020‪ حتى يوم الخميس 392020 بحيث يتم بث عدد ٢ محاضرة يوميا وتبدأ المحاضرة الاولى (من الساعه ٥ مساءا وحتى الساعه ٧مساءا) المحاضرة الثانيه من نفس اليوم (من الساعه ٨ مساءا وحتى الساعه ١٠مساءً ONLINE عن طريق برنامج زووم وبرنامج واتساب.

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