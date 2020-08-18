رابط تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي Update eservice وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية





جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطلبها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة بدعم المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1441 واستفادة أكبر عدد ممكن من مستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي بعد تأثر الكثير من المواطنين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 حول العالم بما فيها مواطني المملكة العربية السعودية، طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي eservices.mlsd وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساعدة المقطوعة 330





تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي استجابوا لمطلبها بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية لم يتجاوز نسبتهم 34.6 % من المستفيدين مطالبة جميع المستفيدين باتخاذ المطلب على محمل الجد حتى لا تتأثر قيمة المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي.





طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

وعن كيفية وطريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكل سهولة من خلال الرابط المرفق أدناه من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر الخطوات التالية:-





- تسجيل الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي ( تسجيل الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي ( اضغط هنــــــــــــا ).





- اختيار أيقونة الملف الشخصي.





- بعد يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتحديث البيانات.





- بعد الدخول إلى تحديث البيانات يتم المراجعة على بيانات الضمان المسجلة مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال والحالة الاجتماعية وأسماء الأبناء وتحديث بياناتها.





- وبعد مراجعة وتحديث البيانات يتم الضغط على إرسال الطلب.



