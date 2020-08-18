عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:34 ص
محمود متولي
محمود متولي
مصطفى صابر
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 كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي رسميًا عن حجم إصابة محمود متولي مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمس الإثنين خلال مباراة الأحمر أمام أسوان في الدوري المصري.

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب أسوان بثلاثة أهداف مقابل لاشئ ليصل إلى المباراة الـ20 على التوالي بلا أي خسارة في الدوري.

وقد تعرض مدافع الأهلي محمود متولي للإصابة خلال الشوط الأول خرج على إثرها محمولًا إلى خارج أرضية الملعب، ومنهمرًا في البكاء بصورة كبيرة مما أثار الرعب في قلوب جماهير الأهلي.


وقام متولي بعمل آشعة مقطعية صباح اليوم للوقوف على حجم إصابته، ليتم الوقوف على إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى يغيب على إثرها طويلًا عن الملاعب.

وعانى الأهلي من الكثير من الإصابات على مدار المباراة الأخيرة والتي شهدت خروج المدافع متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو جميعهم بسبب الإصابة في الشوط الأول.

جدير بالذكر ان النادي الأهلي سيواجهة نظيره الزمالك يوم السبت المقبل في قمة الدوري المصري في إطار الجولة 21 من البطولة.

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