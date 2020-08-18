روسيا تسجل 4748 إصابة جديدة و132 وفاة بكورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:32 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4748 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 29٪ بدون أعراض.

 

وسجلت وزارة الصحة الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 132 حالة وفاة، وتعافي 6527 شخصا من المرض.

أعلنت السلطات الصحية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ووفقًا مركز مكافحة انتشار عدوى كورونا في روسيا، انخفض عدد الوفيات حيث تم تسجيل 55 حالة وفاة مقارنة بـ68 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.

 

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