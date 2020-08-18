أسما شريف منير توجه رسالة صباحية لجمهورها
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:30 ص
روان هيثم
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نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام''.
وظهرت أسما شريف منير في هذه الصورة مرتدية ملابس كاجول، وكتبت قائله: "كل يوم الصبح هتمنى ليكم فرحة او مفاجاة حلوه، ورزق محفوظ عند ربنا، ودعوة حلوه قبل الشمس متغيب و ندخل في يوم جديد، صباح النور".
يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.
وظهرت أسما شريف منير في هذه الصورة مرتدية ملابس كاجول، وكتبت قائله: "كل يوم الصبح هتمنى ليكم فرحة او مفاجاة حلوه، ورزق محفوظ عند ربنا، ودعوة حلوه قبل الشمس متغيب و ندخل في يوم جديد، صباح النور".
يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.