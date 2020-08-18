أسما شريف منير توجه رسالة صباحية لجمهورها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام''.

وظهرت أسما شريف منير في هذه الصورة مرتدية ملابس كاجول، وكتبت قائله: "كل يوم الصبح هتمنى ليكم فرحة او مفاجاة حلوه، ورزق محفوظ عند ربنا، ودعوة حلوه قبل الشمس متغيب و ندخل في يوم جديد، صباح النور".

يذكر أن أسما شريف منير، قدمت برنامج "أنا وبنتي"، مع والدها الفنان شريف منير، عبر شاشة "أون" ويتناول البرنامج موضوعات متنوعة.

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