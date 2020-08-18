بـ 4 سيارات إطفاء وخزاني مياه.. إخماد حريق شب في مصنع ورق بأكتوبر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء في السيطرة على، حريق اندلع في مصنع للورق بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية الرابعة، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى في وحاصرت القوات ألسنة اللهب بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكشفت معاينة العميد محي الدين محمد رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، عن أن المصنع على مساحة 2000 مترا ونشوب الحريق بعدد من "رولات" الورق والكرتون على مساحة 300 مترًا.

وأجرى قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة.

أخبار تهمك

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 13 ساعة

حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأحلام لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

منذ ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 ص

عاجل.. الأشعة تكشف عن حجم إصابة محمود متولي

شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

11:01 ص

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

10:16 ص

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

09:49 ص

رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

10:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية