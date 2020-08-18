شرط خرافي يمنع رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:01 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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ما زالت التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عقب الخسارة 8-2 من بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

 

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن المقربين من ميسي أثاروا القلق حول مصيره مع برشلونة، بعدما التزم الجميع الصمت ولم ينف أحد المعلومات الواردة من البرازيل.

 

وأشارت إلى أن ميسي لم يتحدث عن مصيره حتى الآن بدافع الحب تجاه النادي الذي لديه حاليًا العديد من الملفات الساخنة على طاولته.

 

وأوضحت أن برشلونة مطمئن أن عقد ميسي لا يتضمن أي ثغرات، بعدما انتهت المهلة التي تسمح له بالرحيل مجانًا هذا الصيف.

 

ويرى برشلونة أن الوسيلة الوحيدة حاليًا لرحيل ميسي هي تسديد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

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