يستفيد منها صغار المربين.. الزراعة: 37.5 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو (فيديو)

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع البتلو يستهدف خدمة صغار المربين والمزارعين الذين يربوا أقل من 10 رؤوس، حيث وفرت الوزارة 37.5 مليون تمويل جديد للمشروع.



وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن رؤوس البتلو كانت تذبح على وزن من 80 إلى 100 كيلو، ولكن صدر قرار بعدم ذبحها حتى تصل إلى 400 كيلو، وفي هذا الإطار وفرت الدولة التمويل للمربيين حتى يستطيعوا استكمال تربية رؤوس البتلو.



وأضاف أن هذا المشروع يساعد على تحسين دخول صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن توفير كميات أكبر من اللحوم تصل إلى 5 أضعاف عن السابق.



أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تطبيقًا إلكترونيًّا على متجر التطبيقات “جوجل بلاي” على الموبايل، للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان.



قال الدكتور عبد العزيز الطويل، وكيل معهد بحوث البساتين، إن ذلك يأتي سعيًا وراء تحقيق سياسة الدولة المصرية لتطوير المنظمات الحكومية الإلكترونية والتطور الرقمي، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع النظام الذكى المتكامل لإدارة المحاصيل، والمموَّل من برنامج التنمية الزراعية مكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية، والذي تترأسه الدكتورة هنية الإتربي، حيث تم تنفيذه من خلال المعمل المركزي للمناخ، بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، لإنتاج تطبيقات موبايل إرشادية لخدمة المزارعين.



وتابع أنه تم إنتاج ونشر برنامج الإدارة المتكاملة للرمان على موقع جوجل للموبايل الأندرويد كتطبيق إرشادى رقم مجانى لخدمة المزارعين والمرشدين الزارعين، وذلك باعتبار الرمان من المحاصيل التصديرية الهامة الآن فى مصر.



وأوضح أنه تم تسجيل هذا البرنامج بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة مزارعي الرمان، مشيرًا إلى أن ذلك التطبيق الإلكترونى يعمل بدون خدمة شبكة الانترنت لخدمة المزارعين بشكل مجاني.



من جانبه قال الدكتور أحمد عوني، مدير المعمل المركزي، إنه يجرى حاليًّا إنتاج برامج أخرى من المعمل المركزي للمناخ خلال العام المقبل، حتى تتم عمل منظومة الإرشاد الإلكتروني بكفاءة عالية ودعم عدد أكبر من المزارعين لمحاصيل مختلفة بدعم من مشروع دعم البحوث تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأشار عوني إلى أن تطبيق الإدارة المتكاملة للرمان يهدف إلى تعريف المزارع بجميع العمليات الزراعية من الأصناف المنتشرة فى مصر ويصلح زراعتها ثم إنشاء البستان وطريقة الزراعة والعمليات الزراعية، وكذلك حساب الاحتياجات المائية والاحتياجات السمادية، ثم التعرف على أهم الأمراض والحشرات التى تصيب أشجار وثمار الرمان وكيفية مكافحتها.





