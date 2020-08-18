عون: "مستحيل" أن يكون انفجار مرفأ بيروت بسبب أسلحة حزب الله

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نفى الرئيس اللبناني ميشال عون احتمال أن يكون انفجار كبير في ميناء بيروت هذا الشهر ناجم عن انفجار من مخزون أسلحة حزب الله قائلا ان هذا امر"مستحيل"، لكنه اوضح إنه سيتم التحقيق في كل الاحتمالات.



تحقق السلطات اللبنانية في سبب تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن لسنوات في الميناء لتنفجر علي شكل سحابة عيش الغراب في 4 أغسطس، مما أسفر عن مقتل 178 شخصًا وإصابة 6000 وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.



وقال عون لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية في مقابلة نُشرت، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة لم تخزن أسلحة في الميناء، مرددًا تعليقات زعيم حزب الله في وقت سابق من هذا الشهر.



وقد نفى زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله الاتهامات بأن حركته المدججة بالسلاح لديها أسلحة مخزنة في مرفأ بيروت، مشيرا الي ان المجموعة ستنتظر نتائج التحقيق، لكن إذا تبين أنه عمل تخريبي من قبل إسرائيل، فسوف "يدفع الثمن ".



وخاض حزب الله، الذي يمارس نفوذه على الحكومة في لبنان، عدة حروب مع إسرائيل وتصنفه الولايات المتحدة على أنه جماعة إرهابية. ونفت إسرائيل أي دور لها في الانفجار.



وقال عون للصحيفة الإيطالية إن التحقيق يبحث في ما إذا كان الانفجار بسبب إهمال أو حادث أو "تدخل خارجي". واضاف "على الرغم من أنه يبدو أنه كان حادثا، إلا أنني أريد تجنب اتهامي بعدم الاستماع إلى كل صوت". مشيرا الي روايات العديد من الأشخاص أنهم شاهدوا طائرات تحلق بالقرب من الميناء قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أنها "ليست ذات مصداقية كبيرة"، إلا أنه ينبغي الاستماع إليها.

