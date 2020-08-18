رونالد كومان يطلب أول صفقة لبرشلونة

اقترب نادي برشلونة الإسباني من ضم خط وسط أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك بناءً على طلب رونالد كومان المدير الفني المحتمل للفريق خلفًا لكيكي سيتين.

ويستعد رونالد كومان للعودة إلى كامب نو، وسينتظره عقد لمدة عامين في كاتالونيا ومع ذلك، قد لا يهبط كومان خالي الوفاض في برشلونة وسيكون لديه بالفعل أفكاره لإحياء النادي الكتالوني.

وكشف موقع لو10 سبورت الفرنسي عن نية رونالد كومان باللعب بثنائي هولندي في خط الوسط وهما فرينكي دي يونج وفان دي بيك الذي يلعب الآن في أياكس أمستردام.

ويريد المدرب الهولندي إحضار لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا من أياكس، وتم تأكيد المعلومات بسرعة في إسبانيا بمقابل ما بين 25 إلى 30 مليون يورو لجلبه إلى كامب نو.