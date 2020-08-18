لليوم السابع على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة

أعلنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مواقع في قطاع غزة، لليوم السابع على التوالي، "ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".

واندلع 30 حريقًا في المناطق المحاذية للحدود مع غزة، أمس الاثنين، حيث اندلع حريق في روضة أطفال بمدينة سديروت، وآخر في حقل بالقرب من مشمار هنيغف، وفي حرش كيسوفيم، وفي حقل من الأشواك في مجلس إشكول الإقليمي وفي كيبوتس باري. وعمل رجال الإطفاء على إخمادها.

وكان الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اعتبر القصف الإسرائيلي "استمرارا للعدوان على شعبنا بهدف تصدير أزمات قادة الاحتلال الداخلية".

ومنذ أسبوع يشهد القطاع توترا متصاعدا، إذ يشن الجيش غارات يومية ردا على إطلاق بالونات محملة بمواد حارقة أو متفجرة، والتي أدت مرات عديدة إلى حرائق في أراض زراعية قريبة من حدود القطاع.

وفرضت إسرائيل مزيدا من القيود على القطاع، الذي تحاصره منذ أكثر من عقد. وأغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري، كخطوة عقابية ضمن موجة التصعيد المتبادلة، كما أغلقت يوم الأحد الماضي منطقة الصيد الساحلية المسموح بها في غزة، نقلًا عن روسيا اليوم.