بشرى سارة.. انخفاض طفيف بالدرجات الحرارة بدءا من هذه الفترة (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:35 ص
طقس
طقس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من التحسن اليوم وغدا، ولكنه اعتبارا من يوم الخميس ستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نسبة الرطوبة مرتفعة في شهر أغسطس، منوها بأن السواحل الشمالية تعتبر الجو الأفضل حيث رغم ارتفاع نسبة الرطوبة عليها إلا أن درجة الحرارة منخفضة بها، مما يجعل المناخ بها ممتع.

وأضاف أن البحر الأحمر أكثر هدوءا من البحر المتوسط، بينما هناك ارتفاع في الأموار في منطقة خليج السويس، ولكنه ليس مؤثر بدرجة كبيرة، لافتا إلى أنه اعتبارا من نهاية شهر أغسطس ستشهد درجات الحرارة الصغرى تحسن واضح.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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