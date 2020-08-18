نبيل الحلفاوي يبدي رأيه في أداء الأهلي أمام أسوان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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أبدى الفنان نبيل الحلفاوي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام فريق أسوان، والتي اقيمت في اطار مواجهات بطولة الدوري.

حيث غرد نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلاً: "الأهلي رجع لأهم ميزة. الإيقاع السريع واللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة، ينقصه تدريب مكثف على دقة التمرير والسيطرة على الكرة، عدم فقدها بسهولة".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان نبيل الحلفاوي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي،حنان مطاوع، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، وآخرون ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

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