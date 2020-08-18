بعد انساحبه منها.. مجدي صبحي يعلن عودته مجددًا لمسرحية "سيرة حب"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان مجدي صبحي عن عودته لمسرحية "سيرة حب" بعد تدخل د.عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبيه والأستعراضيه، بعدما صرح مؤخرًا عن انسحابه منها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مجدي صبحي منشورًا قال فيه :"في جلسة خاصة بيني وبين المحترم د.عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والأستعراضية ومخرج سيرة حب، هذا الرجل تفهم موقفي وعن سر اعتزاري عن مسرحية سيرة حب، وقال لي كلمة وهي يامجدي أنا ماقدرش استغنى عنك في عرض سيرة حب في القاهرة خلال الشهر القادم وماقدرش اسجلها تليفزيون من غيرك".

وتابع مجدي صبحي قائلاً :"ولأني فنان أعشق المسرح وعاشق لسيرة حب، وعاشق للفن المحترم، كلمات د.عادل عبده، اخجلتني لأني احترمه وأحبه وبحب كل فريق سيرة حب، ولذلك سوف أعود لحبيبتي سيرة حب مرة أخرى، وأشكر كل من نادي بقلب صافي وحب لعودتي لسيرة حب مرة أخرى أشكركم زملائي وأصدقائي".

مسرحية "سيرة الحب" يُشارك في بطولتها إيهاب فهمي، والذي يجسد شخصية بليغ حمدي، ورحاب مطاوع في دور حنة، وأحمد الدمرداش في دور زوج حنة، وشيكو صديق زوج حنة، وشريف عواد في دور رياض السنباطي، ونهلة خليل في دور أم كلثوم، والفنان عماد عبدالمجيد في دور المطرب محمد رشدي، وهبة محمد في دور وردة الجزائرية، وناصر عبدالحفيظ في دور الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وتامر سعيد يجسد شخصية عبدالحليم حافظ، كما شارك في التمثيل سيد عبدالرحمن، ومحمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ورشا العدل وسناء عوض، وقيادة أوركسترا محمد أبو اليزيد، ومن تأليف أيمن عبد الحكيم وإخراج عادل عبدة.

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