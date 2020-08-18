روجينا تستأنف تصوير مسلسل "إسود فاتح" في لبنان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تسافر الفنانة روجينا لتستئنف تصوير دورها فى مسلسل "أسود فاتح"، حيث تتواجد حاليا في مدينة لبنان لتنفيذ بعض المشاهد هناك.

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال،إخراج كريم العدل، بطولة شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق.

يذكر أن آخر أعمال روجينا، مسلسل "البرنس" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ومحمد علاء ونور اللبنانية، ومن إخراج محمد سامي.

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