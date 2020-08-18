ca.gov.sa رابط حساب المواطن البديل لتسجيل طلبات الاعتراض على الدفعة 33 لشهر أغسطس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:17 ص
حساب المواطن
حساب المواطن
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ca.gov.sa رابط حساب المواطن البديل لتسجيل طلبات الاعتراض على الدفعة 33 لشهر أغسطس

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر، عن بدء تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق دعم دفعة حساب المواطن الـ33 الخاصة بشهر أغسطس الحالي، عبر موقع حساب المواطن، ما جعلنا ننشر رابط حساب المواطن لتقديم الاعتراض على الدفعة 33 لشهر أغسطس 2020.

الاعتراض على دفعة حساب المواطن
وودعا سعود القحطاني، المتحدث باسم حساب المواطن، المستفيدين من دعم البرنامج ممن يرغبون في تقديم طلبات الاعتراض على الدفعة إلى تسجيل الدخول إلى للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن وبدء تسجيل طلب الاعتراض على مبلغ الدعم المخصص لهم مع تحديث بيانات المستفيدين والتابعين.

ونرصد لكم متابعينا الكرام رابط حساب المواطن لتقديم طلب الاعتراض على دفعة شهر أغسطس وتحديث بيانات المستفيد والتابع بكل سهولة (اضغط هنا).

حساب المواطن
يأتي ذلك بعد إعلان حساب المواطن عن إيداع الدفعة الثالثة والثلاثين 33 الخاصة بشهر أغسطس 2020 في 10 أغسطس الجاري بنحو ‏1.8 مليار ريال للمستفيدين المكتملة ‏طلباتهم، بمتوسط دعم للأسرة الواحدة بقيمة 977 ريالا، من المستفيدينن البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع، مبيناً أن 78% من المستفيدين.

ca.gov.sa رابط حساب المواطن البديل لتسجيل طلبات الاعتراض على الدفعة 33 لشهر أغسطس

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