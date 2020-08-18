المعهد القومي للتغذية يحصل على شهادة الأيزو

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قال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن اليوم تم حصول المعهد القومى للتغذية التابع للهيئة على تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١ ٢٠١٥ للعام الخامس عشر علي التوالي، وذلك فى إطار سعينا الحثيث لتقديم خدمة طبية متطورة تليق بجميع أبناء الشعب المصري.



ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية، أن هذا الحدث يأتى تتويجا لجهود جميع العاملين بالمعهد وعطائهم المستمر والتزامهم بتطبيق معايير الجودة بجميع الإجراءات المتخذة داخل المعهد وعلى رأسهم وحدة الجودة بالمعهد تحت اشراف الدكتورة عزه عمر، الاستشاري المتفرغ ومؤسسي وحدة الجودة مع جزيل الشكر لشركة سنتيريور، شركاء النجاح والمسئولة عن الاعتماد والتدريب طوال السنوات السابقة عاقدين العزم على إستكمال المسيرة بنفس الكفاءة خاصة وأن المعهد فى طريقه حاليا للحصول على شهادة جودة المعامل 17025.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

