شاهد.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

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تداول عدد من محبي النجمة شيرين عبد الوهاب، صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اختفائهم الفترة الماضية بعد اخبار خلافاتهم.



وظهرت شيرين، ممتلئة الوزن مما جعل البعض يشكك في حملها بالرغم من نفيها عدد من المرات.



وينتظر حسام حبيب، جلسة القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج المصري ياسر خليل، للحكم فى جلسة يوم ٣ سبتمبر المقبل.



يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة أول درجة الحكم بحبس المتهم حسام حبيب لمدة سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حسام استأنف الحكم وبجلسة الأخيرة تم عرض الصلح من حسام حبيب والحاضرين معه إلا أن المنتج ياسر خليل رفض الصلح وعليه تم حجز القضية للحكم فى الثالث من سبتمبر القادم.