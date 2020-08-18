سقوط عدة صواريخ قرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:01 ص
سقوط صاروخ - أرشيفية
سقوط صاروخ - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها منذ قليل، بسقوط عدة صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابل.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية  قوله: "أطلقت عدة صواريخ من عربتين".

 

وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن انفجارات هزت الحي الدبلوماسي، وأغلقت السلطات الحي، بينما احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

 

وقد أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشأن عملية السلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تتوقع بدء المفاوضات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام المقبلة.

 

في غضون ذلك، وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان المعروف باسم اللويا جيرغا، على إطلاق سراح 400 من سجناء "طالبان"، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الحركة.

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