كيم كارداشيان تسعى لاطلاق صراح مغني راب متقهم بجريمة قتل

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في ظل ما تعيشه من مشكلات اسرية مع زوجها كاني ويست، وما تعرض له من ازمة في الاسابيع الماضية، خرجت كيم كارداشيان لتعلن دعمها لاطلاق سراح مني راب متهم بجريمة قتل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فان كيم ترعى برنامج لتأهيل المدانين بالسجون الأمريكية، واعادة ادماجهم في المتجمع بعد قضاء مدتهم.

واعلن كيم انها حاليا تسعى للافراج عن مغني راب حكم عليه بالسجن مؤبد، بسبب ضلوعه في جرمية قتل عامل 2002.

