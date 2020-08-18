رغم قرار منعه من مزاولة المهنة.. حسن شاكوش في جولة فنية بتونس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم 'الفجر الفني' أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اتجه منذ قليل لتونس لإحياء عدد من الحفلات بالرغم من قرار نقابة المهن الموسيقية وذلك بسبب أن النقابة ليس من حقها أو سلطتها التدخل في منعه في الدول الأخري وان القرار يقتصر علي مصر فقط.

ولذلك تجاهل شاكوش، القرار الذي تم إصداره أمس واتجه منذ قليل لإحياء عدد من الحفلات في تونس ويعتبر تحدي أيضا لنقابة المهن الموسيقية بعد قرارها أنه يستطيع ممزاولة المهنة وإقامة الحفلات.


حيث قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب احمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.



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