بن أفليك يظهر بابتسامة عريضة برفقة آنا دي أرماس في سيلفي جديد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عاد النجم بن افليك للظهور برفقة حبيبته النجمة الشابة آنا دي ارماس، بعد نشر الاخيرة لصورة سيلفي جديدة جمعتها به.
ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهر بها بن افليك بابتسامة عريضة تأكد انهما على وفاق في علاقتهما العاطفية التي استمرت حتى الآن لما يقرب من عام.
وذلك بعد انتشار اخبار حول رفض الشركة المنتجة لحضور بن افليك برفقة انا دي ارماس لافتتاح العرض الخاص لفيلم جيمس بوند عند طرحه بصالات العرض.

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