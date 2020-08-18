روسيا تعلن إصابة وزير الطاقة بفيروس كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ووفقًا مركز مكافحة انتشار عدوى كورونا في روسيا، انخفض عدد الوفيات حيث تم تسجيل 55 حالة وفاة مقارنة بـ68 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,124 مليون إصابة، بينهم أكثر من 714 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,271 مليون حالة شفاء.

 

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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وزير الطاقة الروسي فيروس كورونا روسيا اصابات كورونا ألكسندر نوفاك

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