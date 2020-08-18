موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:32 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أحمد عصام
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يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره فريق لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء 18 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في لشبونة، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين باريس سان جيرمان وفريق لايبزيج في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد نجح في الصعود لدور النصف نهائي بعد الاطاحة بنادي أتالانتا في الدور الماضي والفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق لايبزيج الألماني مفاجأة كبيرة بعد إقصائه لنادي أتليتكو مدريد الإسباني في دور الربع نهائي والفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد أيضًا، حيث قدم الفريق الحديث في كرة القدم مستوى مميز للغاية أمام العملاق المدريدي.

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لايبزيج رياضة دور الربع النهائي باريس اخبار الرياضة

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