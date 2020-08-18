الإصابات تغزو الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:27 ص
إصابات الأهلي
إصابات الأهلي
الفجر الرياضي
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ضربت الإصابات النادي الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل وذلك رغم فوزه 3-0 على أسوان في الدوري المصري.

 

غادر محمود متولي الملعب مصاباً، وهو يبكي خلال الشوط الأول، وأبلغ مدير الكرة في الأهلي، سيد عبد الحفيظ، وسائل الإعلاما أن المدافع يشتبه في إصابته بقطع في غضروف الركبة.

 

وقال عبدالحفيظ: "ننتظر نتيجة الأشعة لمعرفة حجم الإصابة، لكن الأغلب أنها في الغضروف، وليست في الرباط الصليبي".

 

كما غادر الجناح أحمد الشيخ الملعب قبل نهاية الشوط الأول، متأثراً بإصابة في الكاحل على ما يبدو، ثم أصيب أيضاً الجناح الآخر جيرالدو صاحب الهدف الأول.

 

 

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