مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:49 ص
أبيدال
أبيدال
الفجر الرياضي
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كشفت الصحفية هيلينا كونديس، عن السبب وراء قرار جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بعدم إقالة الفرنسي إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي للبارسا.

قالت الصحفية بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: "قرر بارتوميو الإبقاء على أبيدال في الأمانة الفنية، على الرغم من حقيقة أن القرار لا يولد إجماعاً في مجلس إدارته".

وأضاف: "التفسير الذي قدمه بارتوميو للإبقاء على أبيدال، هو أنه يعرف ما هو المطلوب في السوق الحالي؟، وهم بحاجة إلى شخص على إطلاع دائم مع النادي لسوق الانتقالات، وبحكم عمله الفترة الماضية، من الصعب المجيء بمدير رياضي جديد حالياً".

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