حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

اشتعلت الحرب على ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني الذي كشفت تقارير صحفية عن رغبته في مغادرة قلعة كامب نو بعد الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت إذاعة كادينا سير عن أن الصيني ستيفين زهانج مالك نادي إنتر ميلان الإيطالي يتحدى شيوخ العرب من ملاك مانشستر سيتي الإنجليزي وناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاق مع ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن المالك الصيني لإنتر مستعد لدفع أي مبلغ حتى لو كان خياليًا من أجل التعاقد مع ميسي قبل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.