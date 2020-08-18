ضربة جديدة لأحلام برشلونة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:37 ص
شتيجن
شتيجن
وكالات
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أعلن نادي برشلونة الإسباني أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيجن سيخضع اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

 

وقال النادي الكاتالوني في بيان: "مارك تير شتيجن سيخضع اليوم لعملية جراحية في الوتر الرضفي للساق اليمنى من قبل الدكتور رامون كوجات، وسيقدم النادي مزيداً من المعلومات بعد العملية الجراحية".

 

وعانى تير شتيجن (28 عاماً) طوال الموسم من هذه الإصابة في الركبة اليمنى.

 

وأنهى برشلونة موسم 2019-2020 في المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وبإقصاء مذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة تاريخية كبيرة أمام بايرن ميونخ الألماني 2-8 يوم الجمعة الماضي، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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