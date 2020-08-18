فيفا يغرم إيران 6 ملايين يورو

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفع الاتحاد الإيراني للعبة 6 ملايين يورو (1ر7 مليون دولار) كتعويض للمدير الفني السابق للمنتخب الأول مارك فيلموتس.





وتولى فيلموتس تدريب المنتخب الإيراني الأول في مايو (أيار) 2019 بعقد يمتد لثلاثة أعوام.





وتقدم فيلموتس بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم حصوله على مستحقاته خلال فترة توليه تدريب المنتخب الإيراني.





ورحل فيلموتس عن تدريب المنتخب الإيراني بعد 6 مباريات فقط بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات تعاقدية خطيرة".





وتم الربط بين عدم دفع مستحقات المدرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.





وقال أحد المحاميين التابعين لاتحاد الكرة الإيراني، لوكالة أنباء الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الاتحاد يخطط للاستئناف على القرار.



