فيفا يغرم إيران 6 ملايين يورو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:19 ص
فيلموتس
فيلموتس
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفع الاتحاد الإيراني للعبة 6 ملايين يورو (1ر7 مليون دولار) كتعويض للمدير الفني السابق للمنتخب الأول مارك فيلموتس.

وتولى فيلموتس تدريب المنتخب الإيراني الأول في مايو (أيار) 2019 بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وتقدم فيلموتس بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم حصوله على مستحقاته خلال فترة توليه تدريب المنتخب الإيراني.

ورحل فيلموتس عن تدريب المنتخب الإيراني بعد 6 مباريات فقط بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات تعاقدية خطيرة".

وتم الربط بين عدم دفع مستحقات المدرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال أحد المحاميين التابعين لاتحاد الكرة الإيراني، لوكالة أنباء الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الاتحاد يخطط للاستئناف على القرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلموتس فيفا ايران اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 19 ساعة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ 36 دقيقة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 10 ساعة

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أزارو يرفض طلب الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الفيفا يغرم المغرب 50 ألف دولار بسبب الاعتراض على الـ"var"

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 18 مليون يورو لمساعدة إيران

سيميدو يغرم برشلونة 5 مليون يورو بسبب مواجهة فياريال

إدارة "جلطة سراي" تبعث بالتحذير الأخير لمسؤولي "الهلال": الدفع أو "فيفا"!

فيفا يخطر اتحاد جدة بدفع 3 ملايين يورو لـ"دا كوستا"

هل يغرم كوتينيو برشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا ؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 ص

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

04:03 ص

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

أزارو يرفض طلب الأهلي

08:02 ص

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية