نجم "ذا فويس" يعلن شفائه من فيروس "كورونا"

يذكر أن النجم سلام نقوزي قد فاز في لقب " نجم النجوم " عبر شاشة الـMbc عام 2004 ليغيب من بعدها عن الساحة الفنية ويعود ويشارك في برنامج " ذا فويس " السنة الماضية حيث كان ضمن فريق الفنانة شيرين .



