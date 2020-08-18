نجم "ذا فويس" يعلن شفائه من فيروس "كورونا"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
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أعلن سلام نقوزي نجم برنامج اكتشاف الأصوات الشهير "ذا فويس"  شفائه من فيروس كورونا المستجد بعد إصابته به وتلقيه العدوى من أحد أصدقائه .

وبعد أسبوعين من تلقيه العلاج وإلتزامه الحجر المنزلي خضع سلام لفحص PCR الذي أثبت نتيجة سلبيّة للفيروس


يذكر أن النجم سلام نقوزي قد فاز في لقب " نجم النجوم " عبر شاشة الـMbc عام 2004 ليغيب من بعدها عن الساحة الفنية ويعود ويشارك في برنامج " ذا فويس " السنة الماضية حيث كان ضمن فريق الفنانة شيرين .




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