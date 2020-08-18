مشاهدات قياسية لأغنية "حلم حياتي" للنجم وائل جسار من فيلم "توأم روحي" (فيديو)





طرح القائمون على "توأم روحي" أغنية "حلم حياتي" لوائل جسار" من الفيلم الذي يلعب حسن الرداد بطولته.





وحققت الأغنية خلال 72 ساعة من طرحها عدد مشاهدات مرتفع جدًا، تخطى 705,842 مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





ونجحت الأغنية في احتلال مركز متقدم بقائمة تريند يوتيوب.





وأعلن فريق عمل فيلم "توأم روحي" عن إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٩من شهر أغسطس المقبل بمول العرب.





من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر،





وعلق قائلاً: "فيلم "توأم روحي " إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".