بعد غياب 3 سنوات.. كندة علوش تعاود نشاطها الفني بمسلسل وفيلم





أفادت أنباء صحفية، بأن الفنانة كندة علوش، ستستأنف نشاطها الفني بعد فترة من الغياب دامت نحو 3 سنوات بعد زواجها من الفنان عمرو يوسف.





وتعاقدت علوش مؤخرا على حكاية "ضي القمر" فى مسلسل "إلا أنا" ومن اخراج مريم أحمدى.





وتعود كندة إلى السينما من خلال فيلم بعنوان "بلالين" والفيلم يشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ومحمد سلام وسوسن بدر وأحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.





كانت كندة علوش، كشفت سبب اختفائها عن الساحة الفنية، موضحة أن الاهتمام بالأسرة كان أهم أولوياتها خلال الفترة الماضية.





وأشارت خلال تصريحات إعلامية، إلى أنها قررت أنها لن تستطيع أن تترك طفلتها في سن مبكرة وتذهب للعمل.







