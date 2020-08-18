شاهد.. الأغنية سبب مقاضاة شاكوش والتحقيق مع أحمد سعد - كاملة (فيديو)
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:58 ص
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أعلنت نقابة الموسيقيين بقيادة هاني شاكر، عن اتخاذ مجلس النقابة لقرار في اجتماعه الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء الأثنين، بإقامة دعوى قضائية ضد شاكوش.
وتأتي تلك الدعوى القضائية بسبب مزاولة مطرب المهرجانات لمهنة الغناء دون الحصول على تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية.
كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق، بسبب طرحه لأغنية مع حسن شاكوش، والأخير غير مصرح له بالعمل من قبل النقابة.
تلك القرارات التي تأتي بسبب أغنية "100 حساب" التي أعلن قبل أكثر من شهر ونصف عن تعاون سعد وشاكوش فيها، وهو ما أثار أزمة وقتها، بعد أن حذرت النقابة من طرحها.