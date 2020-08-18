أزارو يرفض طلب الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أزارو
أزارو
غدير أحمد
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رفض المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، العرض الذى قدم له مسؤولى القلعة الحمراء، بالتجديد بجانب وعده بأنه سيحصل على فرصة المشاركة فى المباريات.

وتمسك أزارو بالرحيل عن الأهلي في ظل رفض السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق، الاعتماد عليه، وهو ما تسبب في خروجه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

ويتبقي موسم في عقد المغربي وليد أزارز مع الفريق، و لكنه بفض التجديد وطلب الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب تواجد فايلر على راس الجهاز الفنى لللفريق.

وفاز النادي الأهلي في لقاء الليلة أمام أسوان بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيده إلي النقطة 56 بجدول الترتيب.

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