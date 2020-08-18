مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:02 ص
معلول
معلول
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فجرت تقارير صحفية اليوم، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن نجم الأهلي وظهيره الأيسر على معلول.

وكانت شائعات قد انتشرت حول اللاعب، وأكدت أنه في طريقه لمزاملة رمضان صبحي في نادي بيراميدز، خلال الموسم القادم.

ووفقاً لمصادر صحفية مؤكدة، فإن عقد معلول مع الأهلي لا يتضمن أي شروط جزائية، أو بنود تسمح له بالرحيل.

وأضافت، أن الأهلي هو المتحكم الوحيد في رحيل معلول، مشدداً على أن اللاعب سعيد في البقاء داخل صفوف النادي الأهلي.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فوزاً سهلاً على أسوان بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة 20، والذي أقيم بملعب القاهرة الدولي.

وجاءت أهداف المارد الأحمر بواسطة الثلاثي جيراليدو دا كوستا ووليد سليمان وأليو بادجي، ليعزز الأهلي صدارته برصيد 56 نقطة.

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