مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أربعة أسماء فقط ستحصل على الاستثناء من مذبحة برشلونة عقب الفشل في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ودعها على يد بايرن ميونخ بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.





وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على تفاصيل قرارات إدارة برشلونة التي سيتم الإعلان عنها.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الإدارة الكتالونية بجانب رحيل كيكي سيتيين وإريك أبيدال ستتخذ قرار بوضع 17 لاعبًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة البلوجرانا قررت أيضًا استثناء أربعة أسماء فقط من تلك المذبحة، هم ليونيل ميسي وكليمون لونجليه ومارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج.



