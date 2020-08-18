مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أربعة أسماء فقط ستحصل على الاستثناء من مذبحة برشلونة عقب الفشل في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ودعها على يد بايرن ميونخ بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على تفاصيل قرارات إدارة برشلونة التي سيتم الإعلان عنها.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الإدارة الكتالونية بجانب رحيل كيكي سيتيين وإريك أبيدال ستتخذ قرار بوضع 17 لاعبًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة البلوجرانا قررت أيضًا استثناء أربعة أسماء فقط من تلك المذبحة، هم ليونيل ميسي وكليمون لونجليه ومارك أندريه تير شتيجن وفرينكي دي يونج.

أخبار تهمك

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 10 ساعات

أزارو يرفض طلب الأهلي

منذ نصف ساعة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 14 ساعة

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:02 ص

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

04:03 ص

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

أزارو يرفض طلب الأهلي

08:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية