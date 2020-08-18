مانشستر سيتي يحدد مصير جوارديولا

ذكرت تقارير صحفية انجليزية اليوم الثلاثاء أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي سوف تحدد بقاء أو رحيل المدرب الاسباني بيب جوارديولا هذا الأسبوع بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقالت التقارير الإنجليزية أن إدارة نادى مانشستر سيتي الإنجليزي وضعت الأرجنتيني بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير بديلا للمدرب الاسباني جوارديولا حال رحيله هذا الصيف.





وأضافت التقارير أن عقد بيب جوارديولا ينتهي مع نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وان إدارة النادى الإنجليزي ليس لديها نية فى إقالة المدرب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن مانسشتر سيتي قد خسر بنتيجة 3 / 1 أمام ليون الفرنسي ليودع بطولة دروي أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.



