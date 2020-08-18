تشكيل ليون المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

يواجه اليوم الثلاثاء نادي ليون الفرنسي نظيره بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وجاءت تشكيلة ليون المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : أنتوني لوبيز.

خط الدفاع : ليو دوبوا، جايسون دينايير، فيرناندو مارشال.

خط الوسط : مارسيلو أنتونيو، لوكاس توزارت، حسام عوار، برونو جويماريس.

خط الهجوم : مارتن تيريير، موسى ديمبيلي، ديباي.