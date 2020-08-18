تشكيل ليون المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الثلاثاء نادي ليون الفرنسي نظيره بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة ليون المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى : أنتوني لوبيز.
خط الدفاع : ليو دوبوا، جايسون دينايير، فيرناندو مارشال.
خط الوسط : مارسيلو أنتونيو، لوكاس توزارت، حسام عوار، برونو جويماريس.
خط الهجوم : مارتن تيريير، موسى ديمبيلي، ديباي.

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

منذ ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 14 ساعة

"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:03 ص

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

06:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية