مليوني مشاهدة لأغنية الجسمي الجديدة "بالبنط العريض" (فيديو)









نجحت أغنية "بالبنط العريض" الجديدة لحسين الجسمي، في احتلال مركز متقدم بقائمة Trending يوتيوب.





وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع جدًا تخطى المليوني مشاهدة في أقل من 48 ساعة فور طرحها بقناة الجسمي الرسمية بيويتوب.





كلمات الأغنية

"حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد .. حالتي تتشخص جنون.. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. اتلحق بقي دي في إيديك"



