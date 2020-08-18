كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:07 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفارس الأبيض، الذي سيواجه به فريق إف سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إف سي مصر
ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمباراة الزمالك ضد إف سي مصر، عودة لاعب الوسط المهاجم يوسف أوباما، ليصبح التشكيل كالآتي:-

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام ، محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد حسن ، طارق حامد، فرجاني ساسي ، يوسف أوباما ،أحمد سيد زيزو.

الهجوم : مصطفي محمد.

ترتيب الزمالك بجدول الدوري المصري
وفي سياق متصل، يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة من خوض 19 جولة، حقق الزمالك الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الفارس الأبيض الخسارة في ثلاثة مناسبات

أخبار تهمك

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 5 ساعات

"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 11 ساعة

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:03 ص

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية